Les Marocains, le peuple maghrébin qui sable le plus le champagne français

En 2019, les Marocains avaient vraiment la tête à la fête. Et pour cause, 212.410 bouteilles de champagne ont été écoulées dans le royaume pour une valeur à l’importation de 4 millions et demi d’euros. Selon chiffres du Comité interprofessionnel des vins de Champagne (CIVC) pour l’année 2019, même si la consommation a beaucoup baissé par rapport à 2017, où environ 279.000 bouteilles ont été vendues au Maroc, ce pays continue de caracoler en tête des pays maghrébins… Et de loin.

Pour leur part, les Algériens n’ont acheté, en 2019, que 24 mille bouteilles, quand les Tunisiens en ont consommé 22 mille. En Mauritanie, où seuls les étrangers et les non musulmans peuvent consommer de l’alcool, 1926 bouteilles ont circulé pendant la même année.

Toujours d’après les chiffres du Comité interprofessionnel des vins de Champagne, le premier pays africain à goûter le prestigieux vin effervescent est l’Afrique du Sud avec plus de 1 million de bouteilles en 2019. Quant au monde arabe et sans surprise cette fois-ci, ce sont les Emirats Arabes Unis qui en importent le plus avec 1.800.000 bouteilles.