Les Marocains, troisième contingent de touristes étrangers

Malgré la fermeture des frontières terrestres entre l’Algérie et le Maroc, ils étaient plus de 80 mille touristes marocains à se rendre en 2018 dans le pays voisin. Ils se placent à la troisième au nombre des touristes qui ont visité l’Algérie l’année dernière, derrière les Français qui étaient un peu plus de 221 mille personnes à y séjourner. La palme d’or revient aux touristes tunisiens dont le nombre a dépassé le 1 million jusqu’à fin décembre 2018. L’Algérie qui dispose d’un incroyable potentiel touristique peine toujours à relancer ce secteur, notamment faute d’ouverture de l’espace aérien, de l’absence d’un politique de promotion à l’international et d’une grande carence au niveau des structures d’accueil.