Les ressortissants US appelés à la vigilance ce 2 juin en soirée

Les autorités américaines ont appelé leurs ressortissants basés au Maroc à la vigilance ce samedi 2 juin. Dans une alerte spéciale émise par Washington, cette alerte coïncide avec des manifestations de la rue marocaine en solidarité avec la Palestine et en relation avec le «Plan de paix israélo-palestinien» de Donald Trump. Cette alerte concerne en premier lieu les ressortissants américains habitant Casablanca et qui ont été invités à éviter les parages du Consulat général US dans la Métropole et ce en soirée (à partir de 22 heures).

Selon l’Administration américaine, un sit-in pourrait être observé, cette soirée du samedi 2 juin, par des Marocains. Le Consulat général US de Casablanca est situé Boulevard Moulay Youssef et bénéficie d’un grand quadrillage sécuritaire de la part des forces de l’ordre marocaines. Comme nous l’avions révélé auparavant sur Maghreb intelligence, les Américains comptaient déménager ce consulat aux environs de Casablanca par mesure de sécurité. Lequel projet est toujours à l’étude, affirment nos sources.