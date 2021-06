Les Russes et les Israéliens à la rescousse du tourisme au Maroc

Le Maroc s’apprête à une arrivée massive des touristes russes pendant cet été et surtout avec la réouverture du ciel du royaume à plus de quarante compagnie aériennes. Selon des sources diplomatiques russes, le consulat général de Casablanca est déjà débordé par les préparatifs de l’arrivée des touristes russes.

«Généralement, les touristes russes préfèrent les plages chaudes de la Méditerranée, mais la stabilité du Maroc et la situation épidémique plaident en faveur du Maroc», soulignent nos sources.

Pour cet été, le Maroc compte aussi sur un atout majeur pour séduire les touristes russes: l’entrée en service, pour la première fois, de plusieurs liaisons aériennes assurées par les compagnies S7 et Aeroflot.

La première desservira Casablanca alors que la deuxième reliera en même temps Moscou et Casablanca et Moscou et Agadir au sud du Maroc.

Le Maroc compte également sur le marché israélien. Si les autorités de Rabat ne communiquent pas ouvertement sur le nombre des arrivées de ces touristes, on en saura plus à partir du 19 juillet prochain.

Cette date marquera elle aussi une première: les premiers vols directs entre Tel-Aviv et Marrakech qui seront assurés par la compagnie Israir à raison, pour commencer, de cinq fréquences hebdomadaires.