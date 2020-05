Lutte contre le Covid-19. Le Maroc a-t-il offert des masques à l’Algérie ?

Le jeudi 7 mai, un Boeing 737 cargo d’Air Algérie a effectué un vol Aller-retour Alger-Casablanca-Alger. Alors que le transport aérien est à l’arrêt dans les deux pays, une autorisation exceptionnelle a été donnée à l’avion algérien qui est parti chercher, à Casablanca, une aide médicale accordée par le royaume chérifien à l’Algérie. Selon des sources algériennes contactées par Maghreb-intelligence, il s’agirait principalement de masques de protection destinés au grand public. Les autorités sanitaires algériennes ont recommandé dernièrement le port obligatoire du masque par les citoyens.

L’Algérie qui dispose d’une industrie pharmaceutique parmi les plus performantes du continent africain, ne dispose pas en revanche d’une industrie textile lui permettant de fabriquer des masques de protection en quantités suffisantes. Les donations en masques en provenance de la Chine se sont révélées quant à elle largement défectueuses. Au moment où se profile le dé-confinement progressif dans des dizaines de pays et que l’OMS recommande le port du masque, ce dernier est devenue une denrée tellement rare, qu’elle fait l’objet de contrefaçons et de trafics en tous genres.

Le Maroc dont l’industrie textile jouit d’une bonne réputation sur le plan international a su reconvertir plusieurs de ses unités de production afin de produire jusqu’à 7 millions de masques par jour. Une performance citée en exemple dans plusieurs pays comme la France et l’Espagne.