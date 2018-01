Mandaté en haut-lieu, Aziz Akhannouch en super héros à Jerada

Le wali de la région de l’Oriental, Mouad Jamaï, et le ministre de l’Energie et des mines, Aziz Rabbah, ne sont pas parvenus à mettre fin aux protestations des habitants de Jerada, ville minière de l’Oriental. Selon plusieurs de nos sources, Aziz Akhannouch, ministre de l’Agriculture et président du Rassemblement national des indépendants (RNI), a été mandaté en « haut lieu » pour se rendre à la rencontre des représentants des populations avec un cahier des charges bien précis, des promesses chiffrées et des délais définis.

Au moment où Saâdeddine El Othmani, le chef du gouvernement, patauge et ne sait plus où donner de la tête, le patron du RNI s’érige en « sauveur ».