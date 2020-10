Maroc. Ahizoune Junior ramassera les ordures de Marrakech et pas pour des miettes

C’est officiel. La holding Arma, propriété de Youssef Ahizoune, le fils du PDG de Maroc Telecom, va gérer une bonne partie des déchets ménagers de Marrakech et ce dès début janvier prochain. La holding Arma s’occupera des déchets ménagers des arrondissements d’Ennakhil Guéliz, Médina et Sidi Youssef Ben Ali pour la coquette contrepartie de plus de 145 millions de dirhams comme l’indiquent les termes du marchés conclu le 14 octobre.

La gestion des déchets ménagers des autres arrondissements de la ville ocre (Ménara essentiellement) a été confiée au groupe Mecomar pour un montant dépassant 109 millions de dirhams. Youssef Ahizoune a crée la holding Arma après s’être emparé des actions de ses partenaires français au sein de Derichebourg.

Rappelons que la gestion déléguée des déchets ménagers de Marrakech a été assurée par Pizzorno qui n’a pas souhaité postuler à nouveau et dont le contrat prend fin le 31 décembre prochain.