Maroc. Aquaculture: 20 hectares pour la famille Derhem au large de Dakhla

Déjà fortement présente dans le secteur de la pêche au Maroc, la famille sahraouie Derhem élargit davantage son domaine d’activité à l’aquaculture. Selon des documents consultés par Maghreb Intelligence, la famille Derhem vient d’être autorisée, via la société Derhem Mar, à exploiter 20 hectares au large de Dakhla pour y élever des huîtres creuses (Crassostrea gigas de leur non scientifique).

Derhem Mar devra verser des miettes pour ce projet: une redevance de 200 dirhams par année en plus de la valeur marchande de 1 sur 1000 des huîtres produites et ce pour un contrat de dix ans renouvelables.

La famille Derhem est déjà présente dans le secteur de la pêche et des produits de la mer à travers la société Derhem Sea Food.