Maroc: arrestation des assassins présumés des deux touristes scandinaves

Le Bureau central des investigations judiciaires (BCIJ) vient d’arrêter, ce jeudi 20 décembre, les trois présumés terroristes en cavale après l’assassinat de deux touristes scandinaves.

Selon une source au ministère public, le BCIJ a procédé à l’arrestation à Marrakech des trois individus recherchés, en collaboration avec la police de la ville ocre et sur la base d’information fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST).

Au total, le nombre des individus interpellés suite à cet abominable assassinat est de quatre.

L’un d’entre eux, selon des sources sécuritaires, est un « revenant » de Syrie où il avait combattu dans les rangs de Daech.

Les prévenus, dont le plus âgé est né en 1986, habitent Marrakech et exercent de petits boulots. Les corps des deux touristes norvégienne et danoise ont été découverts lundi matin par les habitants d’Imlil, un village à quelque 70 kilomètres de Marrakech, mondialement célèbre et une destination de choix pour les randonneurs et point de départ de l’escalade du mont Toubkal.