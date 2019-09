Maroc. Face à la crise, l’ONMT fait du pied aux touristes nationaux et aux MRE

L’office national marocain du tourisme (ONMT), que dirige Adel El Fakir, n’est pas au bout de ses peines. Il a subi un coup dur avec la faillite de l’opérateur Thomas Cook et il est loin du compte pour atteindre les objectifs de 20 millions de touristes en 2020. Comme remède, l’ONMT a décidé de se focaliser sur le tourisme intérieur et les MRE.

Dans ce sens, Maghreb Intelligence apprend que l’ONMT va lancer des campagnes de communication et de promotion visant les touristes nationaux et les Marocains de la diaspora. A cette fin, l’office vient de lancer un appel d’offres pour la conception de ces campagnes et l’ouverture des plis aura lieu le 17 octobre.

Même s’ils se plaignent souvent de la cherté de la vie et du séjour dans les principales destinations touristiques du royaume, les touristes nationaux sauvent la mise à plusieurs de ces destinations comme Agadir et Marrakech. A fin juillet dernier, par exemple, les touristes nationaux ont été à l’origine de 219.759 nuitées, ce qui représente une augmentation de 12,19% par rapport à la même période en 2018.