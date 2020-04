Maroc : Hélène Le Gal, une ambassadrice française en mal de diplomatie

En ces temps de crise mondiale liée au Coronavirus, entre la France et le Maroc, il n’est pas du tout inapproprié de parler d’une véritable « distanciation diplomatique ». D’ailleurs, dans une interview accordée au mensuel casablancais Economie & Entreprises, la nouvelle ambassadrice française à Rabat, Hélène Le Gal, est tombé en panne sèche de vocabulaire. Ce qui dénote d’une profonde crise silencieuse entre les deux pays.

Lors de cet entretien fleuve, à aucun moment l’ambassadrice n’a évoqué les noms des deux chefs de l’Etat, marocain et Français. Ce qui est peu habituel dans les annales diplomatiques. Il est de circonstance, quand un ambassadeur, en poste dans un pays donné, prenne la parole qu’il mentionne les relations entre les chefs de l’Etat où leurs rôles dans ces relations, quand bien même ces relations seraient froides ou ces rôles inexistants. Hélène Le Gal a estimé, en parlant des relations entre la France et le Maroc, que l’évocation de Mohammed VI et d’Emmanuel Macron n’était pas opportune.

Pis encore. Chose rare dans les relations diplomatiques entre pays réputés « alliés et proches », Hélène Le Gal, bientôt depuis 8 mois en poste à Rabat, n’a pu à aucun moment citer par son nom un responsable marocain avec lequel elle était en contact, se contentant de leurs fonctions. Même, Nasser Bourita, le ministre marocain avec lequel il a normalement le plus d’échanges n’a pas trouvé grâce à ses yeux. Alors, simple méprise ou véritable mépris ? A en juger par les mots que la diplomate française a utilisés pour qualifier la coopération des autorités marocaines sur le dossier du rapatriement d’une vingtaine de mille de ressortissants français et européens dans l’hexagone, nous sommes plus proche de la condescendance que d’une malheureuse erreur de formulation.

Pour Hélène Le Gal, apparemment peu inspirée, les relations avec ses interlocuteurs locaux sont tout juste « fluides » et « denses ». Il faut dire que le temps des relations franco-marocaines « amicales, chaleureuses et extraordinaires » est révolu…pour un moment.

Selon des sources bien informées à Rabat, les relations déjà tièdes entre la France et le Maroc ne pouvaient se réchauffer avec une diplomate qui a toujours vu dans le Maroc plus un concurrent menaçant qu’un partenaire amical en Afrique. Interrogée en off sur les attaques de la presse françaises contre le royaume, du temps où elle a été conseillère Afrique de François Hollande, Hélène Le Gal avait répondu avec détachement « c’est dans le panier des négociations ».