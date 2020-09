Maroc: Ismail perpétue «la dynastie des El Malki» à la tête du Centre marocain de conjoncture (CMC)

La famille El Malki ne lâche pas l’affaire quand il s’agit de garder la main sur l’un des plus importants centres de veille stratégique et d’analyse de la conjoncture au Maroc. Selon nos sources, Mohamed Laâboudi, jusque-là Directeur général du CMC, vient de remettre sa démission à la tête de ce centre fondé en 1990 par plusieurs experts dont Habib El Malki, actuel président de la Chambre des représentants et qui garde par ailleurs son statut de président du CMC.

Pour remplacer Mohamed Laâboudi, les actionnaires ont propulsé Ismail El Malki au poste de Directeur général. Ismail El Malki est le fils de Habib El Malki. Son frère, Tarik, lui-même analyste au CMC, a été nommé en 2019 à la tête de l’antenne de Rabat de l’ISCAE.