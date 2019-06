Maroc. Karim Bennani Said rompt avec Big Media House 

Karim Bennani Said, le célèbre acteur publicitaire proche de Ilyas El Omari, n’a plus aucune sorte de lien avec la société Big Media House. Vers fin mai dernier, il a cédé la totalité de ses parts, soit 1.000 actions, à Abderrahim Chorfi, soit la totalité puisqu’il était associé unique de cette SARL.

Selon des documents consultés par nos soins, cette opération a été actée avec dépôt légal au greffe du tribunal de commerce de Casablanca (n° 703053) en date du 21 mai. Spécialisée dans la publicité et l’affichage, le conseil en marketing et communication, la production et la création audiovisuelle, entre autres, Big Media House a avait repris les titres des publications du groupe de presse Prestigia Print fondé par Ilyas El Omari (Akhir Saâ, la Dépêche….). Avec le dessein que l’on sait.