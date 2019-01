Maroc: La famille Lebbar s’attaque au segment des maisons d’hôtes et des Riads

La célèbre famille des hommes d’affaires fassis, les Lebbar, convoite le juteux marché des maisons d’hôtes et des raids. Selon nos sources, les Lebbar (dont Aziz, député du PAM et président du Conseil régional du tourisme Fès-Meknès) viennent de fonder une nouvelle société dont l’activité sera centrée autour de la gestion des maisons d’hôtes et des raids.

Dotée d’un capital social de 300.000 dirhams, cette SA (Multi hôtels Nord-Ouest) compte dans son tour de table les membres de la famille Lebbar (Aziz, Mohamed, Othmane et Wadie) en plus de Kamilia Mourabit qui officie d’ailleurs à la tête de la société « Multi hôtels national ».

C’est à travers cette dernière société que les Lebbar détiennent plusieurs établissements hôteliers (dont des 5 étoiles) à Fès, Marrakech et Casablanca.