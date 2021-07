Maroc: le retour en douce de Mustapha Bakkoury, patron de MASEN ?

Mustapha Bakkoury ne serait-il plus en disgrâce? Le patron de MASEN, et ex-secrétaire général du PAM, ne se cloître plus chez lui comme il le fait depuis fin mars dernier après avoir été interdit de quitter le territoire, au dernier moment, quand il comptait prendre l’avion pour les Emirats en sa qualité de commissaire du pavillon du Maroc à l’Exposition universelle de Dubaï.

Lundi 5 juillet, et comme si de rien n’était, l’ex-patron de la CDG a débarqué, comme si de rien n’était, au siège de la région de Casablanca-Settat dont il est le président pour présider une session ordinaire du conseil régional. Il était accompagné du Walid Saïd Ahmidouch, représentant de l’autorité de tutelle (Intérieur). Mustapha Bakkoury a même eu droit aux caméras et micros des médias publics dont la SNRT et l’agence MAP.

Dans son entourage, personne n’ose revenir à ce qui s’est passé en mars dernier. Et personne n’ose surtout poser de questions sur une éventuelle convocation chez la police comme cela avait été avancé à l’époque et pour de graves accusations liées au secteur des énergies renouvelables où la MASEN garde la main haute. Affaire classée donc? L’avenir nous le dira.