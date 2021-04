Maroc. Le Titan Desert, plus grande compétition de VTT au monde, reportée pour octobre

La 16ème édition du Titan Desert, la compétition de vélo de montagne la plus prestigieuse au monde et qui se déroule au Maroc, n’aura pas lieu en mai prochain comme prévu.Elle a été reportée pour octobre en raison de la situation épidémique du Covid-19 au Maroc.

Cette 16ème édition aura finalement lieu, selon les organisateurs, du 10 au 15 octobre.Cette compétition se déroule traditionnellement sur un parcours d’un total de 640 kilomètres divisés en 6 étapes.Pour l’édition de cette année, sont attendus plus de 500 participants de diverses nationalités.

Pour les mêmes motifs, l’édition 2020 n’a pas pu se tenir au Maroc, mais à Almeria en Espagne.En plus d’être une compétition de renommée mondiale, le Titan Desert constitue une promotion inespérée pour le tourisme au Maroc et une belle mise en valeur de ses paysages, sa culture, son histoire et ses traditions.