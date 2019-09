Maroc. Les associés de Maître Gim’s dans Lamalif Group ont la baraka

Moulay Lakbir Alaoui Ismaili et Abderrahim El Allam, principaux associés du groupe Lamalif, sont d’heureux entrepreneurs. Leur groupe, dont l’activité monte toujours en flèche, vient de s’adjuger le marché de l’éclairage architectural de 8 tours qui vont être construites dans différentes grandes artères de Rabat pour près de 4 millions de dirhams.

Il y a quelques semaines, Moulay Lakbir Alaoui Ismaili et Abderrahim El Allam ont décidé de porter le capital social de leur groupe de 10 à 30 millions de dirhams, Moulay Lakbir Alaoui Ismaili ayant la plus grande part avec 21 millions de dirhams.

Pour rappel, en avril 2019, Lamalif Group a annoncé une alliance avec le célèbre rappeur, et ami du roi Mohammed VI, Maître Gim’s, pour créer le Groupe Lamalif Afrique. Juste après, ils sont partis prospecter dans certains pays du continent à la recherche d’opportunités d’investissements et d’affaires.