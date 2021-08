Maroc: les bonnes affaires de Medasys avec le ministère de l’Intérieur

Heureux qui comme Medafrica Systems (Medasys) a fat de bonnes affaires. Le groupe leader marocain vient de remporter un grand marché du ministère de l’Intérieur pour accélérer la transformation digitale des services de ce département et surtout les services d’état civil.

Ainsi, selon des documents consultés par nos soins, Medasys a été chargé de fournir du matériel informatique aux services d’état civil de plus de 60 provinces et préfectures du Royaume et ce pour une enveloppe avoisinant les 40 millions de dirhams.

Le groupe Rbati prend du galon depuis plusieurs années et surtout avec le lancement de son Data-center, première plateforme Cloud Computing en Afrique francophone.

De son côté, le département d’Abdelouafi Laftit met les petits plats dans les grands pour la digitalisation de ses services, laquelle digitalisation est devenue incontournable comme l’a prouvé la pandémie du Covid-19.

Au sein du ministère de l’Intérieur, le grand chantier de la transformation digitale est dirigé par le gouverneur Jamal Chaârani.