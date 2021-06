Maroc: l’homme d’affaires RNI Hormatallah dote Dakhla de son premier hôtel 5 étoiles

Bonne nouvelle pour Dakhla, deuxième plus importante ville, après le chef-lieu Laâyoune, du Sahara Occidental.

Selon les sources de Maghreb-Intelligence, le richissime homme d’affaires Mohamed Lamine Hormatallah, très actif dans les secteurs de l’hôtellerie et de la pêche, va lancer la construction du premier hôtel 5 étoiles à Dakhla.

Le responsable du parti du RNI au Sahara (coordinateur du parti d’Aziz Akhannouch pour Dakhla-Oued Eddahab) a convié des centaines de personnes, le week-end prochain, pour le lancement, en grande pompe, des travaux du nouvel hôtel.

Son entourage fait le mystère sur les détails de ce projet qui sera érigé au centre de Dakhla.

En pré-campagne électorale? Tout porte à le croire. Mohamed Lamine Hormatallah, qui a quitté le parti de l’Istiqlal depuis plus de deux ans, s’érige en principal challenger de l’istiqlalien Ynja El Khattat, président de la région et poids lourd de la scène politique au Sahara.

Avant le lancement des travaux de son hôtel, Mohamed Lamine Hormatallah organise une cérémonie, aux environs de Dakhla, à la mémoire de son père, l’une des figures de la résistance au Sahara.