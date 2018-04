Maroc: l’ONEE se décide enfin à agir contre la pénurie d’eau potable à Zagora

L’Office national de l’eau et de l’électricité (ONEE) bouge enfin pour atténuer la pénurie d’eau potable à Zagora qui a donné lieu à des manifestations, mais aussi à des arrestations et à des poursuites. Selon des sources informées, Maghreb-Intelligence apprend que l’Office a décidé de mieux exploiter la nappe phréatique de Nebch, la principale qui fournit la ville et ses environs en eau potable.

L’ONEE va forer de nouveaux puits, vu que ceux existants sont mal exploités et, pour certains, pas du tout utilisés. Les opérations de forage, qui seront effectuées bientôt, coûteront 3 millions de dirhams.