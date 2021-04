Maroc. Managers: Hassan Berranuon quitte l’OCP pour le groupe Eco Media

Fin de parcours pour Hassan Berranoun à l’Office chérifien des phosphates (OCP) après plus de 11 années de bons et loyaux services. Atteint par la limite d’âge et mis à la retraite, le désormais ex-directeur en charge des médias à l’OCP change de fusil d’épaule et rejoint le groupe de presse Eco Media en tant que conseiller, apprend Maghreb Intelligence de sources informées. La nature de la mission confiée au conseiller Hassan Berranoun au sein du groupe Eco Media n’est pas encore connue avec exactitude.

Eco Media, groupe crée en 1991 autour du tandem Abdelmounaim Dilami et Nadia Salah, édite les quotidiens Assabah et L’Economiste et détient une imprimerie et la station Radio-Atlantic. En juin 2020, Abdelmounaim Dilami et Nadia Salah ont décidé de céder leurs parts à de nouveaux investisseurs: le groupe Trispolis formé par Sunergia de Nader Mawlawi et Best Financière (Lavel’Vie et Carrefour).

Hassan Berraoun, un grand ami des journalistes, est un vieux de la vieille du marketing, de la publicité et des médias. Il a été la cheville ouvrière dans l’installation d’une solide équipe de communicants au service de Mostafa Terrab à l’OCP.