Maroc : Medias24 va lancer en septembre un service abonnements

Medias24, l’un des principaux sites d’information francophones du Maroc va tenter l’expérience du contenu Premium, soit des articles payants, apprend Maghreb Intelligence de sources informées. Le projet est en cours, et les premiers abonnements pourront être souscrits en septembre prochain. Selon les responsables du site, le paramétrage du paywall évoluera progressivement dans le temps.

Medias24 est édité par La Société des Nouveaux Médias, une SARL au capital de 12.110.600 DH. Il a été fondé par Naceureddine Elafrite, journaliste chevronné ayant dirigé plusieurs journaux depuis des décennies (La Vie Eco, L’Economiste…), et Hicham Senoussi, ancien patron pour le Maroc de Canal Plus Horizons et ex-directeur général du groupe Maroc Soir.

Rappelons que le Maroc connait déjà quelques expériences en la matière avec LeDesk ou encore TelQuel.ma.