Maroc : Moncef Belkhayat met de l’ordre dans H&S Invest Holding avant son introduction en bourse

C’est une étape décisive que vient de franchir H&S Invest Holding, le groupe familial de Moncef Belkhayat, en vue de sa prochaine introduction bourse. Le flamboyant homme d’affaires casablancais, à qui tout sourit en ce moment, vient d’annoncer l’acquisition du laboratoire pharmaceutique Kosmopharm.

La cession du laboratoire K.PH, créé en 1997 et principalement actif dans le cosmétique, par le groupe Belkhayat fait suite à l’autorisation accordée par le conseil de la concurrence.

H&S Invest vient également d’annoncer la fusion entre Dislog et Dislog Industries. Cette opération a pour objectif de réorganiser les métiers business et industrie du groupe autour trois pôles à savoir : produits alimentaires, produits d’entretien ménagers et personnel et santé. Les structures Dislog et Dislog Industries consolidées prévoient de réaliser en 2022 un flux financier de 3 Milliards de dirhams.

Le management de la société indique avoir déposé ce 4 février un dossier d’autorisation pour cette restructuration juridique au sein du conseil de la concurrence. A noter que celle-ci n’aura aucune incidence sur le marché vu que le groupe familial contrôlé par le holding personnel de son président Moncef Belkhayat détient 99,9% des actions de Dislog et 88% des actions de Dislog industries.