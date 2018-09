Maroc: Tanger aura son école étatique de journalisme

L’Institut supérieur de l’information et de la communication (ISIC) de Rabat aura finalement un petit frère à Tanger.

Portant également la dénomination ISIC, la nouvelle école étatique de journalisme et communication est un projet de l’Agence de développement des régions du Nord en partenariat avec la wilaya de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et le ministère de la Culture et de la Communication.

L’estimation budgétaire de ce projet dépasse les 12,5 millions de dirhams.

Pour le moment, le Maroc dispose d’une seule et unique école de journalisme étatique: l’Institut supérieur de journalisme (ISJ) devenu ISIC en 1998.

D’autres écoles privées ont pullulé à travers le pays alors que des universités publiques prévoient aussi des filières journalisme-communication.