Maroc. Une station de conditionnement de fruits et légumes pour 11 millions USD à Dakhla

Dakhla, surnommée la perle du Sahara, continue de drainer projets économiques et grands investissements et surtout pour ce qui est du renforcement de sa place sur l’échiquier des industries agroalimentaires. Le dernier en date concerne le lancement, dans les semaines à venir, du chantier d’une station de conditionnement de fruits et de légumes.

Selon des documents consultés par nos soins, ce grand chantier a été confié à la société marocaine Inter Tridim pour une enveloppe de dépassant 109 millions de dirhams (plus de 11 millions de dollars US). Créée début des années 1980, Inter Tridim (basée à Casablanca) est leader en matière de construction métallique. Forte d’une équipe dépassant 100 cadres, elle dispose de son propre cabinet d’ingénierie.