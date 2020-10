Mohamed Saleh Tamek achète des chaussures pour ses matons pour 16 millions de dirhams

Mohamed Saleh Tamek, patron de la Délégation générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion (DGAPR), n’aime pas trop qu’on parle des marchés que passe son administration.Mais, à Maghreb-Intelligence, on le fait par souci d’informer et non pour d’autres visées.

La DGAPR vient ainsi de passer commande pour acheter des chaussures d’intervention pour 16 millions de dirhams. Ce marché a été remporté par la société Hyatt Design SARL. Il y a quelques jours, c’est la société Beta Defence Security, basée à Témara qui a été choisie pour fournir des équipements d’intervention à la DGAPR pour un montant avoisinant 11 millions de dirhams.