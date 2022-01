La journaliste et communicante Ahlam Jebbar vient de publier un opus en hommage aux opérateurs du. Intitulé «Mon Maroc», cet ouvrage de 240 pages met sous les feux des projecteurs sur un secteur qui est en train de passer, ces deux dernières années, par la pire épreuve de son existence.

L’ouvrage «Mon Maroc» est un carnet de voyage revisité dans les tréfonds de la destination Maroc à travers notamment ses atouts, sa culture, ses femmes et ses hommes qui luttent quotidiennement pour « déclamer» l’image de tout un pays.

Il se décline sous trois grande thématiques : un carnet de voyage en photos, un récit historique relatant la richesse culturelle, artisanale et gastronomique et enfin des portraits de femmes et d’’hommes opérant dans le secteur qu’ils soient grands patrons ou tout simplement de travailleurs de l’ombre.

Ahlam Jebbar, directrice du journal spécialisé en ligne Tourisma Post, est également l’auteur du beau livre à succès «Ce Maroc que l’on Aime».