Sympathie ou ingérence ? L’ambassadeur de France à Tunis n’en fait-il un peu trop ? C’est la question que se posent nombre de journalistes tunisiens, excédés par l’activisme trop voyant d’Olivier Poivre d’Arvore, et qui ne font que répéter ce que disent certains hommes politiques tunisiens.

C’est que l’ancien président du musée national de la marine a une manière bien particulière de « mener sa mission diplomatique ». En un an et demie d’exercice, il a multiplié les sorties, ne ratant aucune occasion pour se mettre sous les feux de la rampe et commentant tous les sujets. « Cela devient très agaçant cette façon de s’afficher un peu partout », avoue un ministre du gouvernement Youssef Chahed, avant d’ajouter qu’il « doit savoir que les temps des Hauts commissaires de France en Tunisie est bien révolu ».

En effet, Olivier Poivre d’Arvore a visité depuis sa nomination pas moins de 14 gouvernorats, participant à des activités qui n’ont rien à voir, ni de près ni de loin, avec les intérêts de Paris. Il a même poussé le bouchon un peu trop loin lors du festival de Carthage quand il a tenu à montrer son « admiration » à une star de cinéma tunisienne. Un comportement jugé un tantinet « cavalier » par beaucoup de personnalités présentes ce jour-là. C’est dire que le « style d’Arvore » a du mal à passer.

