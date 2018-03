Piscine olympique de Rabat: Laftit et Boussaid mettent la main sur 22759 m2

Le projet de piscine olympique de Rabat, la plus grande en Afrique, se concrétise. Au dernier Bulletin officiel daté du 19 mars, les ministres des Finances et de l’Intérieur, Mohamed Boussaid et Abdelouafi Laftit, ont signé une décision d’expropriation pour utilité publique de terrains dont la superficie globale est de 22759 m2.

Selon nos informations, ce projet, mené par Rabat Région Aménagement comme maître d’ouvrage, devra démarrer en juin prochain. Quant au financement nécessaire, il dépasse les 62 millions de dirhams. La piscine olympique de Rabat jouxtera le Complexe sportif Moulay Abdellah eu sera dotée d’un plan d’eau de quelque 17000 m3.