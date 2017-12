Le PJD donne « le baiser de la mort » à Benkirane

Réunie samedi 2 décembre à Rabat, la direction du parti islamiste a définitivement tranché le sort de Abdelilah Benkirane et la question d’un éventuel troisième mandat. Cette réunion, où le SG sortant n’était pas présent et qui a été présidée par son numéro 2, Slimane El Omrani, a affirmé que l’ordre du jour du prochain congrès national (9 et 10 décembre), n’allait pas réexaminer l’amendement de l’Article 16 des statuts internes.

Autrement dit, Abdelilah Benkirane ne pourra pas prétendre à un troisième mandat successif à la tête de la formation islamiste. La direction du parti islamiste, comme pour enfoncer le clou, a salué les efforts déployés par Benkirane lors de ses deux mandats que ce soit au service au parti ou à la présidence du gouvernement.