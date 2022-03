Plus de 42 millions de dirhams pour doter Agadir de deux piscines couvertes

Grand chantier à ciel ouvert, Agadir continue de renforcer ses infrastructures de base. La capitale du Souss, que dirige Aziz Akhannouch, chef du gouvernement, va prochainement être dotée de deux grandes piscines couvertes. La première sera construite à Bensergaou, alors que Hay Mohammadi a été choisi pour abriter la deuxième.

Selon des documents consultés par Maghreb-Intelligence, ces deux piscines couvertes coûteront respectivement 21,7 et 21,3 millions de dirhams.

Leur réalisation a été confiée à la société de bâtiment et d’ingénierie Bouggane, une SARL basée à Agadir.

Depuis plusieurs mois, les travaux de réhabilitation de la ville d’Agadir battent leur plein et cela n’a pas automatiquement de lien direct avec l’élection de Aziz Akhannouch au poste de maire.

En effet, l’évolution que connaît actuellement Agadir répond à la volonté du roi Mohammed VI qui avait donné ses instructions, en novembre 2019 pour faire de la capitale du Souss « un pôle économique reliant les parties septentrionale et méridionale du Maroc, en opérant la jonction entre Tanger au Nord et Oujda à l’Est d’une part, et (les) provinces sahariennes d’autre part ».