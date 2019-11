Pour ses troupes au Sahara, l’armée marocaine achète de la viande congelée pour 32 millions de dollars US

C’est un autre gros marché que s’apprête à sceller l’armée royale marocaine (FAR) et il ne porte guère sur l’acquisition d’armes ou de munitions. Les Forces armées royales cherchent tout simplement à acheter de la viande congelée pour ses troupes basées au Sahara et en trois lots: viande bovine, ovine et cameline.

Les trois lots devront coûter respectivement 21.6 millions de dollars US, 5.4 et 5.4 millions USD, soit un total dépassant les 32 millions. En monnaie nationale marocaine, cela fera une belle ardoise de quelque 324 millions de dirhams.A qui pourront profiter ces marchés vu que l’offre nationale ne pourra pas les couvrir?

Selon les termes du contrat, seuls des opérateurs issus des pays disposant de certificats sanitaires validés de commun accord avec le Maroc pourront postuler. Les adjudicataires seront connus le 13 janvier 2020.