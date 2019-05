Prisons. Tamek achète des chemises pour plus de 8 millions de dirhams

Deux lots de chemises à plus de 8 millions de dirhams. C’est beaucoup, c’est trop, mais c’est la valeur estimée du marché que vient de lancer la Délégation générale à l’administration pénitentiaire à la réinsertion (DGAPR) que dirige Mohamed Saleh Tamek. Les deux lots en question concernent des chemises d’été et d’hiver pour les effectifs de la DGAPR. Il y a quelques jours, et à l’occasion de son 11ème anniversaire, la DGAPR a doté ses femmes et ses hommes de nouveaux uniformes adaptés aux fonctions de chaque service.

Selon nos informations, ce dernier marché va être attribué le 25 juin prochain. De tels lots d’équipement et d’habillement sont généralement entreposés au Magasin général de Kénitra qui assure leur acheminement aux divers établissements pénitentiaires (plus que 80) du Maroc.