Quand Habib El Malki, président du Parlement, se souvient enfin de l’existence des handicapés!

La période du confinement au Maroc semble avoir été propice à la réflexion pour Habib El Malki, président de la Chambre des représentants au Parlement marocain et plusieurs fois ex-ministre. L’homme numéro 3 de l’Etat du royaume chérifien s’est soudain souvenu que le pays compte des centaines de milliers de handicapés moteurs.

Et il a fini par constater, il n’est jamais trop tard pour bien faire, que l’institution qu’il préside n’est en aucun cas accessible (depuis son accès principal) aux personnes handicapées moteurs et surtout celles faisant usage d’un fauteuil roulant.

Prenant donc son courage à deux, Ssi Lahbib comme on l’appelle à l’USFP dont il l’un des dirigeants de premier plan, a lancé récemment un marché pour doter l’entrée principale de l’institution d’un accès PMR (Personnes à mobilité réduite). Coût estimé pour cette grande et historique réalisation: 300.000 dirhams, soit à peu près l’équivalent du coût d’un logement économique au Maroc!