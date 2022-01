Reprise au Maroc des tournages de films étrangers à partir du 5 février 2022

Plusieurs équipes de tournage de films étrangers seront de retour au Maroc dès le 5 février, apprend Maghreb-Intelligence auprès de plusieurs opérateurs. «Nous avons reçu les autorisations pour reprendre les tournages dès le 5 février, mais cela dépendra encore des autorités qui évaluent la situation épidémiologique», affirme une source au sein d’une boîte de production étrangère.

Mais cette reprise risque de dépendre grandement de la décision des autorités marocaines de mettre fin, ou non, à la fermeture des frontières. Et jusque-là, plusieurs hauts responsables marocains ont fait part de leur optimisme quant à une imminente reprise des vols depuis et vers le Maroc.

Les tournages de films étrangers, dont des super-productions, ont pâti de la fermeture des frontières.

Une reprise signifierait la fin du calvaire aussi bien pour les producteurs que pour les professionnels et surtout pour les «petites mains» qui en vivent dans plusieurs villes du Royaume comme à Ouarzazate, le Hollywood du Maroc.