Sahara: la parcimonie douteuse d’Ilyas El Omari

A Laâyoune, chef-lieu du Sahara où l’écrasante majorité des chefs de partis s’était déplacée lundi pour protester contre les incursions du Polisario dans la zone-tampon, Ilyas El Omari a encore créé la surprise. Disposant de trois minutes à la tribune pour une allocution au nom de son parti, le PAM, deuxième force politique du pays, il a étonné l’assistance en affirmant qu’il serait très bref, et c’est ce qu’il fit, débitant quelques pauvres phrases avant de céder le micro.

« Représenter le PAM semble devenir son dernier souci et on dirait que ce fut une sorte de punition pour lui de venir à Laâyoune », commente sur place un cadre du PAM. « Ce qui l’intéresse actuellement est de se maintenir à la tête du parti et de continuer à se venger de ses détracteurs au sein de sa formation politique », ajoute notre interlocuteur.