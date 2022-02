Sahara occidental: les Américains rassurent le Maroc

Les Américains se veulent rassurants vis-à-vis du Maroc sur le dossier du Sahara occidental. Cette fois, c’est l’ambassadeur des Etats-Unis en Israël, Thomas Nides, qui prend la parole sur les colonnes du quotidien Times of Israel pour lancer des messages rassurants et pour Rabat et pour Tel-Aviv.

Plus concrètement, le diplomate américain a expliqué que son pays allait revoir une disposition hostile au Maroc et concernant la coopération militaire surtout quand cette coopération a lieu sur le territoire du Sahara occidental.

L’autre écueil à dépasser, selon le même diplomate, est en lien avec les réticences du Congrès américain au financement de la construction d’un consulat général à Dakhla.

«Nous travaillons de manière très étroite avec les Marocains, avec le Congrès et avec les Israéliens pour trouver des solutions à ces problèmes. Écoutez, le Maroc fait partie des Accords d’Abraham et ces accords sont très importants pour nous et très importants pour les Israéliens», a expliqué le diplomate américain.