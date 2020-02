Samira Sitail, ex-DGA de 2M a bel et bien commencé des études à la Sorbonne

Démissionnaire de son poste de DGA de la chaîne 2M, le 31 janvier, Samira Sitail a bel et bien commencé des études à la Sorbonne, apprend Maghreb Intelligence auprès de son entourage. «Elle a entamé son cursus en sciences de l’information et de la communication à l’Institut Celsa-La Sorbonne et ce en début de la semaine dernière», affirment nos sources.

Et si Samira Sitail, l’ex-Dame de fer de 2M et du paysage audiovisuel marocain est à Paris pour ses études, son mari, Samir Addahre, est toujours en poste à Athènes en tant qu’ambassadeur du royaume en Grèce après avoir servi, au même poste, en Belgique.