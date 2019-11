Il se murmure avec insistance à Rabat que la directrice adjointe et patronne de l’information de la chaîne de télévision 2M, Samira Sitaïl serait intéressée par « un départ volontaire » de la chaîne après de longues années de « bons et loyaux services », selon la formule consacrée. Et comme, il est impossible d’imaginer cette dame dynamique et influente en pantoufles sur un canapé devant sa télé, il se dit qu’elle serait affectée à Paris dans le cadre d’une mission de lobbyisme en faveur du royaume.

Rabat serait, en effet, sur le point de réorganiser ses relais médiatiques et politiques en France. C’est dans ce cadre que Samira Sitaïl pourrait rejoindre son mari, nommé dans la capitale françaises ambassadeur auprès de l’Unesco. Reste à savoir si cette native de Bourg-la-Reine en Hauts-de-Seine, qui a quitté la France il y a une trentaine d’années, dispose-elle toujours d’un carnet d’adresse actualisé. L’avenir nous le dira.