SMAP Expo 2019 : raid de l’immobilier marocain en France

C’est du 14 au 16 juin que le parc d’exposition sis à Port de Versailles à Paris va accueillir, l’édition 2019 du SMAP Immo Paris. Cette année, c’est la région de Rabat-Salé-Kénitra qui va être l’invitée d’honneur de cet événement. Le SMAP Immo Paris est l’occasion pour plus de soixante-dix d’entreprises immobilières et des banques marocaines les plus importantes d’aller vers un marché très prometteur. En 2018, ils étaient plus de 35 mille visiteurs à avoir arpenté les allées de ce salon qui, chaque année, permet aux opérateurs du secteur dans environ soixante villes marocaines de présenter leur production immobilière. Le show parisien sera suivi par la quatrième édition du salon de Milan en Italie. Une opportunité pour des dizaines de milliers de Marocains, mais aussi d’autres nationalités d’acquérir un bien immobilier au royaume.