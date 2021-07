Sur ordre de Mohammed VI, 280 veuves de Daech et 391 de leurs enfants vont regagner le Maroc

Un autre drame humain, concernant plusieurs centaines de personnes en cas d’extrême fragilité, est en phase de résolution. Selon les sources de Maghreb-Intelligence, et sur directives du roi Mohammed VI, le Maroc vient de donner son feu vert pour le rapatriement de 280 veuves de Daech et 391 de leurs enfants.

«Le Parlement a étudié cette problématique, le ministère des Affaires étrangères aussi, ainsi que les services de renseignements. Mais il fallait un geste en haut lieu, comme toujours, dans ce genre de situations», expliquent nos sources en allusion aux tentatives de certains partis politiques de récupérer ce dossier, les islamistes, mais aussi le PAM (Authenticité et modernité) depuis l’arrivée à sa tête de Abdellatif Ouahbi.

«Il a été décidé, au sommet de l’Etat, de s’intéresser à tous les cas de ce genre, que ce soit pour les mineurs non accompagnés en Espagne et en Europe ou pour ceux qui ont eu le malheur d’être retenus en Syrie et en Turquie», expliquent nos sources.

Sauf que la tâche n’est pas toujours de tout repos et implique plusieurs services et départements: identification, vérification d’identités, coordinations avec les autorités des pays concernés…

Après, d’après nos sources, il sera question d’aider à la réinsertion de ces «revenants» et, là aussi, le roi Mohammed VI a donné ses directives aux services concernés pour y travailler, en matière d’accueil, de scolarisation et d’accompagnement social.