Transformation digitale: l’OCP crée Teal Technology S.A avec IBM

L’Office chérifien des phosphates (OCP) vient d’être autorisé à créer une société pour accompagner sa transformation digitale. Selon une décision (décret) signée par le chef du gouvernement et l’argentier du royaume, l’OCP, en partenariat avec le leader mondial IBM, mettra en place Teal Technology S.A.

Cette nouvelle entité aura pour mission la digitalisation, le stockage et la gestion des données d’abord pour l’OCP, mais aussi pour des tiers, l’objectif étant également de doter les deux associés (OCP et IBM) d’un hub africain. La nouvelle entité (49% pour l’OCP et 51% pour IBM) démarre avec un capital social de 15 millions de dirhams, mais voit grand: les prévisions tablent sur un chiffre d’affaires de 555 millions de dirhams pour le premier exercice et 700 millions DH à la fin du cinquième. La décision de créer Teal Technology S.A. a été prise lors du Conseil d’administration de l’OCP en mars dernier. Aujourd’hui, avec le décret publié au Bulletin officiel du 23 novembre, c’est acté.