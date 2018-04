Une camionnette fonce dans la foule en Allemagne, faisant deux morts et une vingtaine de blessés

Le conducteur d’une camionnette a foncé samedi après-midi sur la terrasse d’un restaurant à Münster, une ville de 300.000 habitants du nord-ouest de l’Allemagne, faisant deux morts et une vingtaine de blessés, dont plusieurs gravement atteints. La scène s’est déroulée dans le centre historique de la ville, et concerne la terrasse d’un restaurant réputé, le Kiepenkerl. Les autorités allemandes écartent l’hypothèse d’un acte terroriste. Le conducteur de la camionnette qui s’est donné la mort par balles est un Allemand de 49 ans, qui souffrait de troubles psychiatriques et était connu pour un passé de petit délinquant. La chaîne de télévision ZDF affirme qu’il entretenait des liens avec la mouvance d’extrême droite allemande et les enquêteurs auraient trouvé un fusil d’assaut à son appartement selon l’hebdomadaire Der Spiegel.