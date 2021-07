Une ligne maritime Arabie-Saoudite avec le Maroc en passant par Israël pour bientôt

La normalisation des relations économiques entre les pays arabes modérés et l’Etat d’Israël a le vent en poupe. Une liaison maritime devrait relier dans les prochaines semaines un port d’Arabie Saoudite avec les ports d’Agadir et Dakhla via Israël, rapport le mensuel casablancais Economie & Entreprises.

C’est le l’opérateur de transport maritime israélien ZIM qui devrait prendre en charge cette nouvelle liaison entre les trois pays. D’après des sources proches de ce dossier, le point de départ de cette ligne maritime devrait être le port de Djeddah en mer rouge avant de passer par le port de Haïfa en Méditerranée avant d’arriver à Agadir et Dakhla en océan Atlantique.