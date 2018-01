Union africaine : le Maroc met à jour son arsenal législatif

C’est un bon paquet de Dahirs qui viennent d’être publié au Bulletin officiel daté du 11 janvier et qui scelle la réintégration du Maroc à l’Union africaine. Il est d’abord question du Traité d’Abuja instituant la Communauté économique africaine (CEA), qui remonte à 1991, du Protocole au Traité instituant la Communauté économique africaine relatif au Parlement Panafricain (Syrte en Libye, 2001) et du Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine (Durban en Afrique du Sud, 2002).

Les instruments de ratification de ces textes ont été présentés aux institutions concernées à la fin de l’année 2017. Rappelons que le Maroc est candidat au Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine.