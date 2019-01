Visas : La France n’aime pas beaucoup les Algériens

Le ministère français de l’Intérieur vient de rendre public les chiffres des visas accordés en 2018 aux différentes ressortissants étrangers qui avaient manifestés leur désir de visiter l’hexagone.

Selon ces chiffres, le nombre de visas délivrés par les services consulaires français en Algérie a baissé de 40 % entre 2017 et 2018. En effet, ils étaient 413 976 à obtenir le sésame d’entrée en 2017.

Ce nombre a drastiquement baissé à 297 104 visas en 2018, et cela sans aucune explication. Cette baisse est c’autant plus étrange que les Marocains ont vu par contre le nombre de visas délivrés par la France augmenter à un peu plus de 334 000.

La même chose pour les Tunisiens dont le nombre de détenteurs de visas au titre de l’année 2018 a atteint 154 000 personnes.