Russie : de nouvelles routes aériennes vers les villes marocaines pour bientôt

L’Agence fédérale russe du transport aérien vient d’informer officiellement les autorités marocaines à travers la Direction générale de l’aviation civile de son désir d’ouvrir de nouvelles lignes aériennes vers le royaume chérifien.

En plus de la liaison entre Moscou et Casablanca qui existait avant la crise du Covid et qui devrait reprendre bientôt, d’autres villes marocaines devraient être desservies elles-aussi par les compagnies russes S7 Airlines et Aeroflot qui avaient déjà ouvert des liaisons aériennes avec le Maroc en 2021.

D’ailleurs, le transporteur S7 Airlines, propose depuis le 30 avril 2021 un vol hebdomadaire entre l’aéroport de Moscou-Domodedovo et l’aéroport Mohammed V. Le même service fourni par Aeroflot, le cas échéant, reliant l’aéroport de Moscou-Cheremetievo et l’aéroport d’Agadir Al Massira.

Auparavant, la Royal Air Maroc, avait mis en place trois vols hebdomadaires Casablanca-Moscou depuis 2011 et s’était associé à S7 Airlines et Aeroflot pour accroître sa présence en Europe de l’Est.

Cette décision intervient alors que la saison estivale s’apprête à démarrer sans aucune restriction en raison du Covid-19 et de la reprise des voyages russes à l’étranger. L’Association des voyagistes de Russie (ATOR) a enregistré 7,5 millions de séjours touristiques à l’étranger entre janvier et septembre 2020, soit une augmentation de 43% par rapport à l’année précédente. Dans le cas du Maroc, plus de 40 000 citoyens russes ont visité le Royaume en 2019, selon l’Observatoire du tourisme du pays.