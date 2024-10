Pêche: les Russes évaluent les ressources halieutiques de la zone atlantique du Maroc

Les Russes sont de plus en plus intéressés par une coopération avec le Maroc dans le domaine de la pêche. Actuellement, et depuis le 18 octobre, le port d’Agadir accueille le navire de recherches russe Atlantniro avec une douzaine de scientifiques et un équipage de trente personnes.

Ce bateau de recherche a entamé, le 20 octobre, une mission d’évaluation multiformes des ressources halieutiques de la zone atlantique du Maroc, y compris le Sahara, pour le compte de l’Agence fédérale de la pêche. Cette mission russe s’intéresse en premier lieu aux petits pélagiques qui sont au cœur de l’accord signé entre Rabat et Moscou et qui a été prorogé jusqu’à fin 2024 alors qu’il devait expirer fin octobre.

La présence du bateau Atlantniro dans les eaux marocaines et pour plus de 20 jours fait partie d’une grande opération russe dénommée la «Grande expédition africaine» et qui étudie les ressources halieutiques d’une vingtaine de pays africains notamment ceux de l’Afrique de l’Ouest.

Avant d’arriver à Agadir, le navire russe a passé près d’un mois dans les eaux mauritaniennes pour les mêmes objectifs. La «Grande expédition africaine» prendra fin en mai 2026. L’accord entre Rabat et Moscou prendra fin à fin 2024, mais les Russes espèrent le reconduire pour au moins quatre nouvelles années, sinon plus.