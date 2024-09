Taïwan et le Maroc : premiers bénéficiaires des nouveaux équipements de survie pour les équipages du F-16 Viper

Taïwan et le Maroc sont les premiers pays à recevoir les nouveaux kits de survie pour les équipages des F-16 Viper Block 70/72, une version modernisée du célèbre chasseur américain. Ces kits, produits par la société britannique Survitec, ont été conçus spécifiquement pour améliorer la sécurité et le confort des pilotes lors des missions longues.

Le développement de ces équipements a nécessité trois ans de travail et a abouti à l’approbation des autorités en août 2024. Ils comprennent une veste de vol avec gilet de sauvetage intégré et une combinaison légère, adaptés aux sièges éjectables Martin Baker US18E et aux systèmes de survie des pilotes. Inspirés du programme de chasseurs furtifs F-35, ces équipements apportent une amélioration significative en termes de protection et de confort.

Survitec prévoit de lancer la production en série de ces kits pour Taïwan et le Maroc, avec des perspectives d’extension vers d’autres pays souhaitant moderniser leurs F-16.