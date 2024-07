Comment Abakar Manany, homme d’affaires et ex ministre tchadien utilise des moyens douteux pour effacer les traces de son limogeage de la présidence

L’homme d’affaire et ancien ministre tchadien, Abakar Menany, obtient la suspension du premier portail d’information au Tchad, après avoir contraint avec des moyens douteux Apa News à retirer un article évoquant son limogeage l’année dernière.

La principale plate-forme d’information au Tchad, le site Tchadinfos, est fermé depuis vendredi 26 juillet et l’ensemble de ses publications en ligne sont désormais inaccessibles.

Dans un communiqué rendu public dimanche, l’Association des médias en ligne du Tchad (Amet), affirme que cette fermeture serait intervenue « suite à une plainte de Monsieur Abakar Manany, ancien conseiller du Chef de l’État, exigeant le retrait de tous les articles le concernant, ce que Tchadinfos.com a refusé ».

« Il y a quelques semaines, M. Manany par l’intermédiaire de ses avocats a exigé que Tchadinfos retire tous les articles écrits sur lui, nous avons refusé de les retirer parce qu’il s’agit d’articles factuels », a précisé à l’AFP Mamadou Djimtebaye, le directeur général de Tchadinfos. « Il a ensuite saisi à travers ses avocats en Afrique du Sud notre hébergeur qui se trouve aux Etats-Unis pour nous suspendre », a ajouté M. Djimtebaye.

Pour l’Association des médias en ligne du Tchad la démarche de Manany et cette suspension du site de Tchadinfos sont « des atteintes graves à la liberté de la presse et à la liberté d’informer ». L’association demande « une enquête indépendante sur les actions de Monsieur Abakar Manany et des complices éventuels ». Contacté par l’AFP, M. Manany n’a pas souhaité répondre aux sollicitations.

Tchadinfos est le premier média d’information au Tchad, il détient un site web, une radio et une télévision.

Début juin, l’Agence de Presse africaine (Apa News), basée à Dakar, au Sénégal, a reçu un message signé par Abakar Manany demandant la suppression d’une de ses photos illustrant un article évoquant son limogeage, le 24 juillet 2023x ainsi que celui de Jean-Bernard Padaré, nommé entre-temps président du Conseil constitutionnel. « Je vous adresse cette lettre en tant qu’Abakar Manany. En parcourant votre site, j’ai été surpris de constater que vous avez utilisé une de mes photos dans un article intitulé « Tchad : deux ministres d’Etat limogés », accessible via le lien suivant : https://fr.apanews.net/politique/tchad-deux-ministres-detat-limoges/. », a écrit l’ex ministre.

« Je tiens à vous informer que je n’ai jamais donné mon consentement pour l’utilisation de cette photo à des fins publiques. Cette utilisation de mon image sans autorisation constitue une violation de mes droits », a poursuivi Manany, avant de demander non pas le retrait de la seule photo mentionnée, mais de « supprimer immédiatement cette l’intégralité de l’article de votre site ». Pour éviter tout contentieux, Apa News a retiré la photo de l’article en question.

Mais quelques jours plus tard, elle a reçu une lettre de l’hébergeur de son site lui faisant part d’une plainte sous le coup du Digital Millennium Copyright Act (DMCA), la loi américaine qui protégé par le droit d’auteur sur l’internet. Ce courrier est accompagné des éléments liés à la dire plainte. Celle-ci est signée du nom de James Wills. Sa profession n’est pas mentionnée. Son adresse électronique est hébergée chez gmail et l’adresse de son domicile qui serait en Afrique du Sud semble ne pas correspondre aux règles d’adressage en vigueur dans ce pays.

Le plaignant revendique être l’auteur de l’article publié par Apa News qu’il a reproduit sur un blog intitulé Theafricatimes hébergé sur la plate-forme de blog Trumblr ( voir lien ici https://www.tumblr.com/theafricantimes/752466408976384001/tchad-deux-ministres-detat-limogés?source=share ). Aucune ligne n’y a été modifiée, y compris les initiales de signatures habituelles de l’agence panafricaine.

« C’est extrêmement grave comme méthode. C’est une méthode nouvelle pour museler la presse. Parce qu’il sait qu’il n’y a rien de diffamatoire dans cet article qui le gêne, il n’a pas eu le courage d’aller devant un tribunal. Il est allé avec un faux procédés pour utiliser la loi américaine DMCA pour se présenter comme l’auteur de l’article de notre agence et réclamer sa suppression. Si on ne trouve pas le moyen d’empêcher ce genre d’usurpation, l’avenir de la presse indépendante en Afrique risque être en mis en danger par ce genre de méthode », se plaint Chris Aladjam, correspondant au Tchad de Apa News et auteur de l’article évoquant le limogeage de l’ex ministre tchadien, qui ne semble toujours pas digéré son éviction par le président Mahamat Idriss Deby. Sinon, comment expliquer cette obsession manifeste à contraindre autant de médias à effacer toute trace de son éloignement de la présidence à Ndjamena?